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Прокурора в Дагестане задержали за вымогательство особо крупных взяток

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Прокурора Кайтагского района Дагестана Омара Даудова задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и приготовлении к получению взятки в особо крупном размере.

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Следственный комитет России по республике возбудил против него уголовное дело по статьям УК РФ «Приготовление к получению взятки в особо крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом в среду, 27 февраля, сообщил представитель пресс-службы управления ведомства, передает ТАСС.

Следствие считает, что прокурор с декабря 2017 года по февраль 2018 года неоднократно требовал от главы муниципального района «Кайтагский район» сумму в размере от 5 до 10 млн рублей. Взамен он предлагал покровительство: например, не принимать меры при обнаружении нарушений в деятельности муниципального образования.

Получив отказ, Даудов в феврале прошлого года потребовал от главы Маджалисского сельсовета 5 млн рублей за отказ от уголовного преследования в отношении него за якобы незаконное выделение земельных участков на территории села. Однако тот также отказался дать взятку районному прокурору.

Оба чиновника заявили на обвинителя в Федеральную службу безопасности (ФСБ), сообщает телеканал «360».

Даудов также дал незаконное письменное указание дознавателю о возбуждении в отношении главы села уголовного дела по статье «Подделка официального документа». Но суд признал незаконным постановление о возбуждении дела.

В доме у прокурора проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

22 февраля во Владикавказе задержали заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия – Алания полковника полиции Альберта Козонова при получении взятки в размере $100 тыс. (6,7 млн рублей) за непривлечение к уголовной ответственности.

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