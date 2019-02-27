СКР возбудил дело против следователя СБУ и украинского прокурора

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении следователя СБУ Александра Губского и заместителя военного прокурора Южного региона Украины Романа Мрочко по факту привлечения невиновных военнослужащих Минобороны России и погранслужбы ФСБ. Об этом в среду, 27 февраля, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«25 ноября 2018 года военнослужащие Военно-морских сил Украины на судах «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу Российской Федерации в Керченском проливе, после чего были задержаны сотрудниками Пограничной службы ФСБ России», — напомнила она. По словам Петренко, незаконных действий россияне не совершали. Они выполняли долг по охране госграницы России в соответствии с нормами международного права и российского законодательства.

Однако правоохранительными органами Украины было возбуждено уголовное дело, а обвинения в адрес российских военных были согласованы заместителем военного прокурора Южного региона Украины Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Мрочко. В настоящее время обвинения направлены для вручения по последнему известному украинской стороне месту прохождения россиянами военной службы.

Следствием продолжается целенаправленная работа по установлению иных соучастников как этого, так и других преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов Украины против россиян, заключила Петренко.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу для их остановки. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. В итоге все моряки были арестованы, переведены в Москву, где их поместили под стражу в СИЗО «Лефортово» до 24 апреля текущего года.

9 февраля шведский журналист Стефан Линдгрен заявил, что действия России во время инцидента в Керченском проливе были легитимными.