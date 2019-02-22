Прямой эфир

ФСБ оцепила квартал во Владикавказе для задержания полковника МВД

0
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания полковник полиции Альберт Козонов. Для проведения спецоперации в городе был оцеплен целый квартал, сообщает издание «Кавказ.Реалии»

По данным Следственного комитета, Козонов был задержан при получении взятки в размере $100 тыс. (6,7 млн рублей) за непривлечение к уголовной ответственности. Деньги ему передал глава одного из сельских поселений, уточняет ТАСС

12 февраля в Амурской области возбудили два уголовных дела по получению взятки должностным лицом в крупном размере. Фигурантами по делу проходят жительница Благовещенска и сотрудник управления Росреестра Амурской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Одного из руководителей ФТС подозревают во взятке на $140 тыс.
Высокие зарплаты толкают российских пилотов на взятки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017