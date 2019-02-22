ФСБ оцепила квартал во Владикавказе для задержания полковника МВД

Во Владикавказе задержан заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Северная Осетия-Алания полковник полиции Альберт Козонов. Для проведения спецоперации в городе был оцеплен целый квартал, сообщает издание «Кавказ.Реалии».

По данным Следственного комитета, Козонов был задержан при получении взятки в размере $100 тыс. (6,7 млн рублей) за непривлечение к уголовной ответственности. Деньги ему передал глава одного из сельских поселений, уточняет ТАСС.

12 февраля в Амурской области возбудили два уголовных дела по получению взятки должностным лицом в крупном размере. Фигурантами по делу проходят жительница Благовещенска и сотрудник управления Росреестра Амурской области.