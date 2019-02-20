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Путин призвал не готовых к ответственности чиновников покинуть посты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Чиновникам, которые не хотят брать на себя ответственность, лучше уйти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля.

Глава государства призвал правительство «задавать тон» энергичности работы, а также менять ситуацию в стране «уже сейчас». Он подчеркнул, что на всех уровнях исполнительной власти деятельность должна быть слаженной и содержательной. 

Российский лидер подчеркнул, что граждане РФ должны почувствовать реальное улучшение жизни уже в 2019 году. Поддержку семей и сбережение народа он назвал ключевой задачей государства, отметил, что рождаемость в стране снижается.

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином Дворе. На мероприятие был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Всего российский лидер выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз. 

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