Путин призвал не готовых к ответственности чиновников покинуть посты

Чиновникам, которые не хотят брать на себя ответственность, лучше уйти. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля.

Глава государства призвал правительство «задавать тон» энергичности работы, а также менять ситуацию в стране «уже сейчас». Он подчеркнул, что на всех уровнях исполнительной власти деятельность должна быть слаженной и содержательной.

Российский лидер подчеркнул, что граждане РФ должны почувствовать реальное улучшение жизни уже в 2019 году. Поддержку семей и сбережение народа он назвал ключевой задачей государства, отметил, что рождаемость в стране снижается.

Владимир Путин оглашает послание Федеральному собранию в Гостином Дворе. На мероприятие был аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ. Всего российский лидер выступал с посланием Федеральному собранию 14 раз.