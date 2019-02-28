У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей

У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

«Дополнительно было установлено имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, которым фактически владел и пользовался Шестун — это автоспецтехника и земельные участки», — цитирует представителя ведомства агентство ТАСС.

Среди обнаруженного имущества: 92 участка, четыре здания, пять квадроциклов, несколько снегоходов, два трактора, погрузчик, катер. Известно, что имущество зарегистрировано на физических и юридических лиц, не фигурирующих в деле.

Ранее у Шестуна обнаружили 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе и автопарк на 22 автомобиля. Из них 565 объектов оформлены на подконтрольные экс-главе района 40 юридических лиц и их номинальных директоров.

В январе Следственный комитет опубликовал кадры с домом бывшего чиновника — особняком, отделанным лепниной и мрамором и обставленным мебелью из натуральной кожи.

5 февраля Шестуну предъявили новое обвинение во взяточничестве на сумму 9,9 млн рублей за покровительство автономной некоммерческой организации по развитию физической культуры и спорта.

Шестуна арестовали в июне 2018 года. По версии следствия, с 2008 по 2014 год чиновник передал в собственность ООО «Центр» четыре земельных участка в районе, не имея на это законных обоснований. Ущерб бюджету составил около 63 млн рублей. Против него возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий»). Шестун свою вину не признает.