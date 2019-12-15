Ветеринарные учреждения ремонтируют в районах Кубани

На территории Краснодарского края капитально отремонтировали 11 ветеринарных учреждений. Здания расположены в Белоглинском, Белореченском, Кавказском, Новокубанском, Ленинградском и Староминском районах.

Подрядчики заменили кровлю, окна, дверные группы и напольные покрытия, также были обновлены сети водоснабжения и водоотведения. До конца декабря планируется завершить капремонт ветеринарных учреждений в Тбилисском, Успенском, Динском и Тимашевском районах, а также в Армавире.

Средства выделяются в рамках региональной программы развития сельского хозяйства. Работы продолжатся в 2020 году, пишут «Кубанские новости».