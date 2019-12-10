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Лосиху с веснушками поселили в парке «Лосиный остров»

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На территории национального парка «Лосиный остров» поселилась лосиха необычного окраса. Все ее тело покрывают «веснушки».

Как рассказали «Подмосковье сегодня» в пресс-службе парка, речь идет о небольших светлых пятнах, которые идут по всему корпусу сохатой. Это делает ее похожей на пятнистых оленей, которые теперь живут с ней по соседству.

Лосихе дали имя Майя. Она оказалась очень общительной, любит сладкие сухарики с изюмом. За ее рационом строго следят ветеринары.

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