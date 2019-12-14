Прямой эфир

Российские конькобежцы победили в общем зачете Кубка мира

0
Фото: REUTERS/Naoki Morita/AFLO SPORT
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские конькобежцы заняли лидирующее место в командной гонке на этапе Кубка мира в Японии и победили в общем зачете турнира. Об этом стало известно в субботу, 14 декабря.

Абсурд на коньках: театральная олимпиада удивила на старте
Международный форум, начавшийся во Владивостоке, помимо спектаклей представит мастер-классы, перформансы, лекции, круглые столы

Представители России Александр Румянцев, Руслан Захаров, Данила Семериков одержали победу с результатом в 3 мин. 42,939 сек. Второе место заняли японцы (+0,06 сек.). Третье — конькобежцы из Канады (+1,93).

Сборная России заняла первое место в общем зачете мужской командной гонки, набрав 312 очков. Второе место досталось команде Японии (302), на третьем — сборная Канады (290).

24 ноября сообщалось, что шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан вернется в сборную России на соревнованиях на этапе Кубка мира в Шанхае.

В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки. Он планирует принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

34-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ISU признал санкции WADA против российского спорта
Загитова показала худший за два года результат в короткой программе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019