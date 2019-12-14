Российские конькобежцы победили в общем зачете Кубка мира

Российские конькобежцы заняли лидирующее место в командной гонке на этапе Кубка мира в Японии и победили в общем зачете турнира. Об этом стало известно в субботу, 14 декабря.

Представители России Александр Румянцев, Руслан Захаров, Данила Семериков одержали победу с результатом в 3 мин. 42,939 сек. Второе место заняли японцы (+0,06 сек.). Третье — конькобежцы из Канады (+1,93).

Сборная России заняла первое место в общем зачете мужской командной гонки, набрав 312 очков. Второе место досталось команде Японии (302), на третьем — сборная Канады (290).

24 ноября сообщалось, что шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан вернется в сборную России на соревнованиях на этапе Кубка мира в Шанхае.

В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки. Он планирует принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

34-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории.