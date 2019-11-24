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Виктор Ан вернется в сборную России на Кубке мира в Шанхае

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан вернется к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Союза конькобежцев России в субботу, 23 ноября.

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1–3 ноября Ан выступил на первом этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити. При этом спортсмен пропустит этап в японской Нагойе (29 ноября — 1 декабря). Этап в Шанхае пройдет 6–8 декабря.

Предполагается, что в этом сезоне Ан будет выступать только на тех стартах, которые входят в индивидуальный план, чтобы втягиваться в соревновательный режим постепенно.

В сентябре 2018 года глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов сообщил, что Ан завершил карьеру. В феврале 2019 года спортсмен принял решение возобновить тренировки.

Спортсмен собирается принять участие в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. 34-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории.

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