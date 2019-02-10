Женская сборная РФ по шорт-треку выиграла эстафетный зачет Кубка мира

Российская женская сборная по шорт-треку выиграла эстафетный зачет по итогам Кубка мира-2018/19.

Заключительный этап Кубка мира проходил в Турине (Италия) с 8 по 10 февраля. Российские спортсменки Екатерина Константинова, Екатерина Ефременкова, Софья Просвирнова и Эмина Малагич в воскресенье, 10 февраля, завоевали бронзу в эстафете, передает агентство «РИА Новости».

В итоговом зачете Кубка мира сборная России заняла первое место. Она набрала 34 400 баллов. Серебро завоевала сборная Нидерландов (33 120), бронзу —представительницы Южной Кореи (32 400).

9 февраля российские саночники Семен Павличенко и Роман Репилов завоевали первое и второе места на чемпионате Европы, который проводится в рамках этапа Кубка мира в городе Оберхоф в Германии. Павличенко показал результат 1 мин. 26,203 сек. по сумме двух попыток. Репилов отстал от него на 0,044 сек.