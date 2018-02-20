Прямой эфир
Сюжет:

Ан может войти в тренерский штаб сборной России

Знаменитый шорт-трекист близок к завершению спортивной карьеры
0
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан намерен продолжить работу в шорт-треке по окончании карьеры. Титулованный конькобежец получил предложения войти в тренерские штабы сборных России и Южной Кореи. Об этом «Известиям» рассказал источник в Олимпийском комитете России (ОКР). В ближайшее время Виктор Ан должен определиться со своим будущим — не исключено, что участие в чемпионате России по шорт-треку, который состоится в марте 2018 года, станет его последним выступлением. 

«Мы, русские спортсмены, никогда не сдаемся!»
Монологи российских спортсменов о недопуске на Олимпийские игры

Предстоящее первенство страны приравнивается к альтернативным стартам для атлетов, не допущенных до Игр-2018, уточнил собеседник «Известий» в ОКР. Согласно распоряжению правительства РФ, призовые за победу в этих соревнованиях составят 4 млн рублей за золото, 2,5 млн — за серебро, 1,7 млн — за бронзу. 

— После завершения карьеры Виктор может остаться в России и впоследствии войти в тренерский штаб сборной,  — отметил источник. — Этот вопрос с Аном уже обсуждался — он обещал подумать и дать ответ.

В Союзе конькобежцев России (СКР) «Известиям» подтвердили заинтересованность в сотрудничестве с титулованным спортсменом, если он всё же примет решение повесить коньки на гвоздь. 

— Мы заинтересованы в том, чтобы Виктор Ан остался работать в России, — сказал «Известиям» президент СКР Алексей Кравцов. — Но пока преждевременно обсуждать именно тренерскую позицию. Не исключено, что еще пару лет он будет выступать за нашу страну в качестве спортсмена. 

В Корейском союзе катания на коньках (KSU) «Известиям» также сообщили, что рассматривают вариант сотрудничества с Виктором Аном. 

— Виктор общался с нашими спортсменами, иногда помогал советами, ведь он по-прежнему в хороших отношениях с нами, — заявил «Известиям» генеральный секретарь союза Мунг Сун Хан. — Неофициально мы уже обсуждали вариант сотрудничества. До официальных переговоров дело пока не доходило. В любом случае решение за ним. 

Виктор Ан оказался недоступен для комментариев, однако ранее 32-летний спортсмен заявлял, что возможность продолжения карьеры после Игр в Пхёнчхане он сам рассматривает как 50 на 50. При этом на Олимпийские игры в свою родную страну знаменитый шорт-трекист не попал, так и не получив приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Такой поворот событий стал большим разочарованием для спортсмена, ранее не сдававшего положительных допинг-тестов и не упоминавшегося в докладе Ричарда Макларена. 

На Играх-2018 в Пхенчхане впервые побит олимпийский рекорд

«Я искренне надеюсь на то, что МОК назовет причину моего недопуска, чтобы я смог отстоять свои честь и достоинство, на что имею полное право, как — искренне в это верю — имею право надеяться на доверие со стороны болельщиков, соперников, журналистов после стольких лет в шорт-треке и при полном отсутствии доказательств моей вины в ситуации, когда я лишен возможности участвовать в Олимпиаде-2018», — сообщил Виктор Ан в своем письме в адрес президента МОК Томаса Баха.

Виктор Ан — уроженец Южной Кореи. В 2006 году под именем Ан Хен Су он выступал за родную страну на Играх-2006 в Турине и выиграл там три золотые и одну бронзовую медаль, а также завоевал 18 наград высшего достоинства на чемпионатах мира. После затяжного конфликта с Корейским союзом катания на коньках (KSU), который отказался оплачивать лечение тяжелой травмы спортсмена, Виктор Ан принял решение сменить спортивное гражданство. В 2011 году он получил российский паспорт и в составе сборной РФ выиграл три золота и бронзу на Олимпиаде в Сочи.

После Игр-2014 конькобежец выиграл еще несколько медалей (два золота и бронзу на ЧМ-2014, два золота и два серебра на ЧЕ-2015) и взял двухлетний отпуск. В декабре 2015-го у Виктора Ана родилась дочь, а к большим тренировкам он вернулся только накануне текущего сезона, но уже успел выиграть бронзу чемпионата Европы-2018 и получить олимпийскую лицензию, которая ему так и не пригодилась. 

123

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семен Елистратов открыл медальную гонку
Российский шорт-трекист принес нашей сборной первую награду на Олимпиаде-2018
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Виктор Ан потребовал объяснить причины его недопуска к Олимпиаде

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017