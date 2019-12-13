Прямой эфир

Джонсон подтвердил получение разрешения сформировать правительство

0
Фото: REUTERS/Toby Melville
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил получение от королевы страны Елизаветы II разрешение на формирование правительства. Об этом он заявил в пятницу, 13 декабря, на выступлении перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10.

Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин
Он уже пообещал завершить Brexit до 31 января 2020 года без каких-либо оговорок

«Сегодня я посетил Букингемский дворец и формирую новое правительство. В понедельник парламентарии прибудут в Вестминстерский дворец на первое заседание нового парламента», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что Джонсон встретился с Елизаветой II в Букингемском дворце, чтобы получить право на формирование правительства. По данным журналистов, встреча продлилась около 30 минут. После этого британский премьер вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит.

Позднее президент России Владимир Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера. Российский лидер выразил уверенность, что развитие диалога и взаимодействия ответит интересам России и Британии и всей Европы. Путин пожелал успехов Джонсону в столь ответственной деятельности во главе правительства Великобритании, крепкого здоровья и благополучия.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. По данным экзитполов, тори набирают 349 голосов, преодолевая порог в 326 мест в парламенте. За ними следует Лейбористская партия, которая набирает 202 голоса, Шотландская национальная партия (SNP) с 46 голосами и «Либеральные демократы» с девятью голосами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт назвал фактическую дату выхода Великобритании из ЕС
Трамп поздравил Джонсона с «большой победой» на парламентских выборах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019