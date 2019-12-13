Джонсон подтвердил получение разрешения сформировать правительство

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердил получение от королевы страны Елизаветы II разрешение на формирование правительства. Об этом он заявил в пятницу, 13 декабря, на выступлении перед своей резиденцией на Даунинг-стрит, 10.

«Сегодня я посетил Букингемский дворец и формирую новое правительство. В понедельник парламентарии прибудут в Вестминстерский дворец на первое заседание нового парламента», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день сообщалось, что Джонсон встретился с Елизаветой II в Букингемском дворце, чтобы получить право на формирование правительства. По данным журналистов, встреча продлилась около 30 минут. После этого британский премьер вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит.

Позднее президент России Владимир Путин поздравил Джонсона с назначением на пост премьера. Российский лидер выразил уверенность, что развитие диалога и взаимодействия ответит интересам России и Британии и всей Европы. Путин пожелал успехов Джонсону в столь ответственной деятельности во главе правительства Великобритании, крепкого здоровья и благополучия.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. По данным экзитполов, тори набирают 349 голосов, преодолевая порог в 326 мест в парламенте. За ними следует Лейбористская партия, которая набирает 202 голоса, Шотландская национальная партия (SNP) с 46 голосами и «Либеральные демократы» с девятью голосами.