Эксперт назвал фактическую дату выхода Великобритании из ЕС

Формально Великобритания выйдет из состава Евросоюза к 31 января 2020 года, однако фактически это произойдет лишь по окончании переходного периода — 31 декабря 2020 года, рассказал «Известиям» директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

После победы Консервативной партии на прошедших 12 декабря выборах премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что теперь ничто не помешает стране осуществить Brexit. Премьер добавил, что страна выйдет из ЕС 31 января.

По соглашению о Brexit, Британия должна оформить выход до 31 января 2020 года. Следовательно Джонсон может объявить о выходе и с опережением графика, сразу после новогодних праздников, отметил Топорнин.

Переходный годовой период, предусмотренный в соглашении о выходе из ЕС, позволит урегулировать технические вопросы, заключил Топорнин.

«Технический выход должен завершиться 31 декабря. Если пролонгации не произойдет. Но по-моему, они обо всех спорных вопросах договорились. Деньги вернуть договорились, правовой статус мигрантов и британцев в ЕС урегулировали, по бизнесу тоже все понятно. Развязали вопрос с Северной Ирландией», — добавил эксперт.

Формальный выход будет означать, что Великобритания прекратила политическое сотрудничество с ЕС и вышла из всех его институтов и органов. Британцы не будут должны руководствоваться никакими директивами ЕС и решениями суда Евросоюза.

«По сути, Великобритания становится такой же страной по отношению к ЕС, как Сербия. Она сможет иметь соглашения двусторонние, например, по бизнесу, а сможет и не иметь. Лондон сможет теперь подписать соглашения о свободной торговле с Вашингтоном. Британцы смогут ввести особый торговый режим для Китая, для стран АСЕАН», — заключил политолог.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. По данным экзитполов, тори набирают 349 голосов, преодолевая порог в 326 мест в парламенте. За ними следует Лейбористская партия, которая набирает 202 голос, Шотландская национальная партия (SNP) с 46 голосами и «Либеральные демократы» с девятью голосами.

Выход Соединенного Королевства из альянса должен был состояться 29 марта. Но из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте его перенесли на 31 октября.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года, и за это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.