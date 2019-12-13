Джонсон попросил у Елизаветы II разрешения сформировать правительство

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце, чтобы получить право на формирование правительства страны. Об этом сообщает газета Daily Mail в пятницу, 13 декабря.

По данным журналистов, встреча продлилась около 30 минут. После этого британский премьер вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит.

Британские журналисты отмечают, что Джонсон получил разрешение королевы, однако официально об итогах беседы с Елизаветой II премьер-министр должен рассказать позже в этот же день.

В прямом эфире передвижение кортежа Джонсона транслировал телеканал Sky News.

Ранее в этот же день Джонсон заявил, что готов заняться вопросом Brexit. Он заверил избирателей, что выведет Великобританию из Евросоюза к 31 января 2020 года.

12 декабря в Великобритании прошли досрочные парламентские выборы. По данным экзитполов, тори набирают 349 голосов, преодолевая порог в 326 мест в парламенте. За ними следует Лейбористская партия, которая набирает 202 голоса, Шотландская национальная партия (SNP) с 46 голосами и «Либеральные демократы» с девятью голосами.

Выход Соединенного Королевства из альянса должен был состояться 29 марта. Но из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте его перенесли на 31 октября.

28 октября стало известно, что 27 стран Евросоюза согласовали отсрочку Brexit на три месяца. Таким образом, дата выхода Великобритании из ЕС перенесена на 31 января 2020 года, и за это время стороны должны согласовать все детали будущего сотрудничества, а также заключить новое торговое соглашение.