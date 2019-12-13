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Путин пожелал Джонсону успехов на посту премьера Великобритании

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Фото: REUTERS/Stefan Rousseau
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Президент России Владимир Путин поздравил Бориса Джонсона с назначением на пост премьер-министра Великобритании. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной в пятницу, 13 декабря, на сайте Кремля.

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Российский лидер выразил уверенность, что развитие диалога и взаимодействия ответит интересам России и Британии и всей Европы. Путин пожелал успехов Борису Джонсону в столь ответственной деятельности во главе правительства Великобритании, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее в пятницу стало известно, что Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент. По данным экзитполов, она получила 364 места из 650.

После этого Джонсон встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце, чтобы получить право на формирование правительства страны.

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