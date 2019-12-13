В Сети выставили на продажу телефон правительственной связи из Кремля

В интернете продают телефон правительственной специальной связи из Кремля. Соответствующее объявление разместил на сайте российского сервиса бесплатных объявлений «Юла» пользователь Сергей Т.

«Продам телефон правительственной связи времен СССР из Кремля, защита от прослушки, без маркировки и года выпуска», — говорится в сообщении. В подтверждение пользователь обещает приложить телефонный справочник абонентов правительственной связи.

За аппарат предлагается заплатить 500 тыс. рублей.

В феврале 2015 года РБК со ссылкой на карточку лота, которая на данный момент удалена, сообщал, что на официальном сайте государственных торгов появилось извещение о продаже Кремля. Начальная цена составляла 30 рублей, шаг аукциона — 2 рубля. Отмечалось, что заказчиком выступает администрация Нижнесергинского муниципального района от лица главы администрации Валерия Еремеева. Заявке присвоили статус «отменен/аннулирован», а в качестве причины отмены указали, что «информация стала известна посторонним лицам».

В характеристике имущества говорилось, что здание в отличном состоянии, после реставрации и оборудовано системой охраны и спецсвязи.