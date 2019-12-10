В Сети выставили на продажу самую дорогую в мире картину

На продажу в Сети выставили картину российского художника, блиццена которой оставляет $1 млрд. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Федеральное агентство новостей».

В опубликованном на портале «Авито» объявлении сказано, что стартовая стоимость произведения искусства составляет $100 млн. На продажу картину под названием «Поиск» выставил сам автор Леонид Хромов, утверждающий, что шел «к этой работе всю свою жизнь». Он пояснил, что картина появилась в результате накопления энергии в его «астральном теле».

«Идея самому заниматься продажей картин появилась после того, как я отправил свои картины в мировые аукционные дома Sotheby’s и Christie’s. Из первого я так и не дождался ответа, а вот от второго пришел ответ через несколько дней примерно с таким смыслом: сейчас мы не готовы с вами сотрудничать, но в будущем готовы рассмотреть ваши работы», — рассказал художник.

Он отметил, что после этого решил продавать свои картины самостоятельно, не стремясь сделать это быстро.

«В мире более тысячи миллиардеров, поэтому в ближайшее время начнем предлагать каждому: возможно, кто-нибудь заинтересуется» — констатировал Хромов.

В 2020 году художник планирует провести презентацию своих картин в Каннах или Нью-Йорке, уточняет телеканал «360».

В конце ноября сообщалось, что торги аукционного дома Sotheby’s, посвященные русскому искусству, принесли более £18 млн (более $23 млн). Топ-лотом стала картина Ивана Клюна «Сферический супрематизм» — за нее выручили £4,9 млн при эстимейте в £2,5–3,5 млн. По словам собеседника журналистов, это самая важная из картин Клюна, когда-либо выставлявшихся на торги.