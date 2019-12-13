Российские моряки открыли четыре новых острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Чернорморского флота (ЧФ) «Донузлав» во время экспедиции в Красном море обнаружил четыре ранее неизвестных участка суши. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа в пятницу, 13 декабря.

«За 99 дней похода экипаж гидрографического судна (ГС) Черноморского флота (ЧФ) «Донузлав» прошел более 5,5 тыс. морских миль, обследовал и выполнил промеры акватории, площадью около 7 тыс. квадратных километров в Черном, Средиземном и Красном морях. Во время экспедиции черноморцы очертили сразу четыре ранее неизвестных участка суши, обнаруженные в Красном море, и исследовали три острова», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в предыдущий раз исследование данной акватории гидрографы ЧФ осуществили в 1911 году. Тогда итогом работы стало открытие коралловых островов, обновление картографической информации и заполнение так называемых «белых пятен» на участках, которые ранее не обследовались.

Все результаты новых исследований будут переданы в Военно-морской флот для корректировки навигационных карт. Как следствие, передвижение военных кораблей и гражданских судов на этих участках будет безопаснее.

В феврале 2018 года российские школьники открыли новый остров в Арктике. Объект появился из-за таяния ледника Вилькицкого на Новой земле.

В середине октября 2017 года появилась информация о географическом открытии, которое было совершено во время арктической экспедиции судна «Сенеж». Остров появился после разрушения части ледника Чаева в Карском море.