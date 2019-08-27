У России появилось пять новых островов

Гидрографическая группа Северного флота, работающая в экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила информацию об открытии пяти островов в Карском море. Об этом во вторник, 27 августа, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу флота.

«Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. м. На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обнаруженные острова расположены в бухте Визе.

21 июня стало известно, что процессы глобального потепления и отступление арктических ледников на десятки метров ежегодно открыли ученым более пяти новых островов в этом регионе, на подтверждение этого в августе отправили экспедицию. Предположения об их существовании ученые сделали на основании данных других экспедиций и снимков из космоса.

В июне отмечалось, что решение о нанесении островов на карту будет принято после экспедиции, в которой будут участвовать корабли Северного флота, в том числе гидрографические суда. Основная часть научного путешествия пройдет на Земле Франца-Иосифа. Ученые планируют провести широкий спектр геологических, гидрографических и других измерений.