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Новый остров в Арктике открыли школьники из Подмосковья

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Фото: commons.wikimedia.org/NASA
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Школьники из Дедовска и Химок, Валерия Саенко и Артем Макаренко, открыли новый остров в Арктике. Он образовался из-за таяния ледника Вилькицкого на Новой земле.

Как рассказали порталу «Подмосковье сегодня» в лагере «Артек», это открытие было совершено во время занятий профильной смены «Роскосмоса». По словам руководителя программ космического образования Международной ассоциации участников космической деятельности Алексея Кучейко, ребята изучали динамику таяния ледников по снимкам из космоса, когда нашли неизвестный остров в Арктике.

Эксперт отметил, что такое происходит не в первый раз. Прошлое открытие было совершено в 2016 году.

Площадь открытого старшеклассниками острова — 0,19 кв. км. Название ему пока не придумали. Документы о регистрации уже направлены в Русское географическое общество.

Портал iz.ru в середине октября 2017 года сообщал о географическом открытии, которое было совершено во время арктической экспедиции судна «Сенеж». Остров появился после разрушения части ледника Чаева в Карском море.

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