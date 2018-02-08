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Теплоход с пассажирами застрял во льдах по пути с Курильских островов

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Теплоход «Игорь Фархутдинов» с пассажирами на борту застрял во льдах по пути к порту города Корсакова. Об этом сообщили в Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска.

Судно следовало по маршруту Сахалин – Курилы.

Как сообщил дежурный капитан-координатор спасательного подцентра, ситуация находится на контроле. Сообщения о бедствии с теплохода пока не поступали.

Отмечается, что судно находится в близи Японии и старается самостоятельно пробиться сквозь лед. Технически теплоход способен продвигаться в ледовой обстановке.

«У нас есть информация, что теплоход «Игорь Фархутдинов», который шел в Корсаков, застрял во льдах. Это судно во льдах может плавать самостоятельно. Ситуацию отслеживаем, пока за помощью или с сообщением о бедствии к нам не обращались», –– цитирует ТАСС представителя Морского спасательного подцентра Кирилла Кима.

На борту теплохода находятся 127 пассажиров и 42 контейнера. Он вышел из порта острова Шикотан 5 февраля.

В январе портал iz.ru сообщал, что новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock во время первого похода застрял во льдах у берегов Канады.

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