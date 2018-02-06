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Мужчина неделю жил во вмерзшем в лед грузовике в Хабаровском крае

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Фото: TASS/YAY/Kravetsky Gennady
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Водитель большегруза неделю жил в кабине своего грузовика после того, как тот провалился в реку и вмерз в лед. Об этом сообщает «Молодой дальневосточник XXI век».

По данным издания, инцидент произошел по дороге в поселок Новый Ургал Верхнебуреинского района Хабаровского края. Проезжая по реке Берея, грузовик провалился под лед, однако машина не затонула, так как река неглубокая. Вытащить авто своими силами водитель и его напарник не смогли.

Связи в этой местности не было, и мужчины приняли решение, что штурман отправится в ближайший поселок за помощью пешком, а водитель останется в грузовике.

Пока напарник преодолевал 30 км до населенного пункта, автомобиль вмерз в лед.

Удалось освободить технику из ледового плена только при помощи КамАЗа через неделю. Всё это время водитель грузовика жил в кабине.

В январе портал iz.ru сообщал, что в Курской области полицейские спасли семью, застрявшую на снежном поле. Водитель авто решил срезать путь, после чего машина застряла в снегу. Обнаружить семью удалось только на утро следующего дня. Внутри автомобиля находились родители и двое маленьких детей.

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