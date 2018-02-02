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Юбилейная «Газель» застряла под знаменитым петербургским мостом

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Фото: youtube.com
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Юбилейная 140-я «Газель» застряла под мостом с надписью: «Газель не проедет!» на Ленсоветовской дороге в Петербурге. Об этом сообщается на странице переправы в Twitter.

Несмотря на то что мост имеет небольшую высоту, о чем предупреждает соответствующий баннер, желающих проехать под ним не становится меньше. На этот раз мост отметил своеобразный юбилей — под его опорами застряла 140-я по счету машина, сообщает телеканал «78».

При этом издание «Росбалт» утверждает, что с начала осени это 16-й автомобиль, который не внял предупреждению знака и растяжки. В начале 2018 года, чтобы предотвратить новые ДТП, на мосту установили ограничитель в виде рамы из труб, который не уберегает настойчивых водителей.

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