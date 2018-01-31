Дорожники Краснодара ждут хорошей погода для ремонта Садового моста

Дорожники ждут благоприятные погодные условия для завершающего этапа капитального ремонта второй половины Садового путепровода, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Директор МКУ «Единая служба заказчика» Артем Аганов рассказал, что на данный момент все работы по несущим конструкциям выполнены. Во второй половине уже выполнен нижний слой покрытия из асфальтобетона, а также уложен выравнивающий слой, смонтировано перильное ограждение и тротуарные блоки, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Общая готовность Садового моста на сегодняшний день составляет 78%. Сообщается, что, после того как в регионе наступят благоприятные условия, работы на путепроводе продолжатся. Предстоит провести гидроизоляция, уложить верхние слои асфальтобетонного покрытия, а также покрасить железобетонные конструкции.