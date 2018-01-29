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Реконструкция Петровского моста начнется в марте в Липецке

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Ремонтные работы на Петровском мосту в Липецке начнутся в конце марта 2018 года. Пока что проводятся подготовительные работы по закупке требуемого оборудования и материалов, поставлен один строительный городок из двух.

С наступлением плюсовой температуры воздуха планируется начать осуществление работ по реконструкции Петровского моста, ориентировочно это конец марта. Пока что на нем будет произведен демонтаж линий контактной сети для троллейбусов, так как город отказался от них, сообщает Lipetskmedia.

Основные работы будут включать в себя замену основных элементов и перекрытий моста. После того как работы в этом направлении будут завершены, планируется установить оборудование для освещения моста.

Во время проведения работ по реконструкции на мосту будет перекрыто движение. Дорожное движение будет осуществляться по новой временной схеме. В конце февраля в районе моста появятся соответствующие знаки и указатели.

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