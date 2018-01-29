Жители поселка сами построили мост за выходные в Брянской области

Жители поселка Белые Берега сами построили арочный мост под названием «Белый» за выходные в Брянской области.

В минувшую субботу, 27 января, жители поселка Белые Берега строили арочный мост к Молодежному пляжу. В строительстве моста участвовали мужчины и женщины разных возрастов, также присутствовали и дети, которые радовались совместному занятию жителей и веселой атмосфере, царившей в процессе работы.

Мостостроители разделили обязанности между собой: кто-то забивал дубовые сваи для опоры моста, кто-то занимался сооружением настила, кто-то укладывал пролеты из бревен, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

В следующие выходные планируется полностью завершить работы и ввести мост в эксплуатацию. Обещается, что сооружение будет не только красивым на вид, но и безопасным.

Подготовка к строительству моста началась две недели назад, тогда жители поселка осуществили первичный этап работ и провели работы по поиску подходящих материалов, брусьев и досок.