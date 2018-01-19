Центральный парк переоборудуют в спортивный в Барнауле

Центральный парк будет оборудован спортивными плащадками в Барнауле, информация об этом размещена на официальном сайте города.

Сегодня, 19 января, глава города Сергей Дугин посетил парк «Центральный». Он рассказал, что в парке обустроят несколько спортивных площадок в рамках адресной инвестиционной программы Барнаула на 2018–2020 годы, сообщило altapress.ru.

С 2018 по 2020 годы в «Центральном» обустроят спортивные площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола и площадку для сдачи норм ГТО. В 2017–2018 годах вокруг парка было установлено новое ограждение.

Также, по словам Сергея Дугина, подобные объекты, которые включены в туристический кластер города, должны быть наполнены интересным содержанием. В таких местах можно проводить разнообразные городские празднества и мероприятия, приуроченные к Дню города.