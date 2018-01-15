Набережная в Старой Руссе будет укреплена и благоустроена

Аукцион на берегоукрепление набережной Рыбаков в Старой Руссе проводится в Новгородской области. До 15 декабря 2018 года подрядчику предстоит обустроить смотровые площадки и спуски к воде на правом берегу реки Полисть. Власти готовы заплатить за эти работы более 183 млн рублей.

Планируется создать туристический пешеходный маршрут на правом берегу реки Полисть, от Живого моста до места слияния с рекой Порусья, и на участке реки Порусья до моста через реку по улице Возрождения. Территория является объектом археологического наследия. Об этом пишет «Новгород.ру».

Ранее портал iz.ru писал, что в ноябре в Старой Руссе завершились работы по созданию памятной композиции. В сквере у завода «Старорусприбор» установлена последняя центральная колонна мемориальной стелы «Город воинской славы». Высота обелиска — 10,5 м. Государственный герб из бронзы венчает саму стелу. А по ее краям установлены четыре малые колонны с изображением текста указа президента о присвоении Старой Руссе звания «Город воинской славы» и герба города.