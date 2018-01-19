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Дизайн-код введут для улиц Сарапула в Удмуртии

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В городе Сарапуле в Удмуртии в этом году начнут внедрять дизайн-код. Пока требования к фасадам будут касаться только исторической части города.

По словам главы города Александра Ессена, речь идет о центральной площади, улице Раскольникова и части улицы Труда.

«Получается цельная картинка, как мы видим в европейских городах», — цитирует ИА «Сусанин» градоначальника.

Подготовительные работы по изменению вывесок уже ведутся. Требования дизайн-кода начнут применять в ближайшее время.

Летом 2017 года стало известно, что в Саратове принят проект новых правил благоустройства, согласно которому вывески на исторических улицах будут приведены к единому стандарту. Кроме того, каждая такая улица получит свой дизайн-код.

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