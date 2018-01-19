Детский комплекс установили на баскетбольной площадке в Астрахани

Жительница Астрахани обратилась к помощнику главы администрации города Денису Боднюку с критикой новой детской площадки во дворе дома по адресу улица Н. Ветошникова, 33. Женщина возмутилась, что комплекс установили прямо посреди поля для игры в баскетбол. При этом в соседнем дворе пустует большая территория, где водители паркуют свои автомобили.

Как пояснил чиновник, причин для беспокойства нет. Весной баскетбольные кольца перенесут в другое место. А детская площадка будет дополнена прорезиненным безопасным основанием. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Как сообщал портал iz.ru, в Оренбурге на детской площадке во дворе жилого дома пятилетний мальчик провалился под землю. Инцидент произошел 20 декабря. У ребенка диагностировали перелом голени. По факту случившегося проводится прокурорская проверка. По предварительным данным, просадка грунта произошла из-за протечки трубопровода.