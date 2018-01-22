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Мост за 360 млн рублей построят в Приморье

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На строительство моста через реку Литовка в Партизанском районе Приморского края направлено около 360 млн рублей. Процесс строительства должен занять 10 месяцев. Он начнется уже весной.

Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации, через Литовку временная переправа была проложена весной 2016 года. Постоянный мост будет построен на 127-м км автодороги Артем – Находка – Порт Восточный.

Новый мост появится и в Кировском районе Приморского края. Новая капитальная конструкция появится на месте аварийного перехода. Решение было принято во время визита в район врио губернатора Андрея Тарасенко. Как рассказали местные жители, состояние существующей переправы неудовлетворительное, и в случае обрушения моста отрезанными от районного центра окажутся семь населенных пунктов.

В октябре 2017 года портал iz.ru сообщал об обрушении аварийного моста через реку Лобогу между поселками Смоляниново и Романовка Приморского края на 50-м км автодороги Артем–Находка–Порт. Из-за этого были отменены междугородние автобусные рейсы в Находку.

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