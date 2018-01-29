Подготовка к ремонту дорог проходит в МО Узловский в Тульской области

Подготовка к ремонту дорог проходит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Узловского района в Тульской области, сообщает пресс-служба администрации района.

Активная подготовка к проведению ремонтных работ дорожного покрытия началась в муниципальном образовании Узловский район. Подготовка заключается в проведении геодезических и инженерных исследований на участках будущих отремонтированных дорог, которые в районе уже подходят к концу, сообщает ИА «Тульские новости».

Подготовительный этап обеспечивает осуществление проекта по ремонтным работам для того, чтобы они соответствовали всем нормам транспортно-эксплуатационного состояния.

В период с 2017 по 2025 год на территории муниципального образования планируется провести ремонт уличного дорожного полотна. За этот срок должны провести ремонтные работы на 60 объектах дорожной сети. В 2018 году планируется произвести ремонт 14 дорог.