В России предложили размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах

Специалисты Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) предложили размещать знаки ограничения скорости на салатовых щитах. Это необходимо для улучшения их видимости на автомагистралях, сообщает газета «Известия».

По данным экспертов, водители уделяют дороге в среднем 80% времени, а 20% отвлекаются. В итоге многие дорожные знаки участники движения просто не распознают, что заметно повышает риск ДТП.

«Использование светодиодного контура и салатового фона для знаков на автомагистралях не запрещено действующими нормативно-техническими документами», — рассказал журналистам издания заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» МАДИ Андрей Воробьёв.

Также эксперты считают не лишним увеличение размера дорожных знаков на скоростных участках трасс, в первую очередь на платных. Конкретные рекомендации в этой области пока разрабатываются.

В Минтрансе «Известиям» сообщили, что применение новаций на практике возможно уже сейчас и внесение изменений в законодательство не требуется.

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