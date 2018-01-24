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Под Курском спасена застрявшая в автомобиле на снежном поле семья

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В Курской области полицейские спасли семью, застрявшую на снежном поле.

Родители с двумя маленькими детьми ночью возвращались домой из гостей. Глава семейства решил срезать путь, съехав с основной дороги. Через несколько сотен метров машина застряла в снегу. Мужчина успел позвонить в полицию, но не смог сказать, где именно находится, — на телефоне сел аккумулятор.

Застрявшую машину удалось обнаружить только утром. Родители грели детей, прижавшись друг к другу на заднем сиденье. На служебном автомобиле семью доставили в больницу. По словам врачей, никто из членов семьи не заболел.

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