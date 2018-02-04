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Более 400 машин застряли на границе Украины с Польшей

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Фото: РИА Новости
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Более 400 автомобилей скопилось в очереди на пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе.

Пресс-служба западного регионального управления государственной пограничной службы Украины сообщила в Facebook, что это связано с перебоями в работе базы данных таможни.

Пограничники просят граждан учитывать эту информацию при выборе пункта пересечения границы.

Ранее недовольные таможней украинцы блокировали переход на польской границе со стороны Львовской области.

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