Более 400 машин застряли на границе Украины с Польшей

Более 400 автомобилей скопилось в очереди на пункте пропуска «Краковец» на украинско-польской границе.

Пресс-служба западного регионального управления государственной пограничной службы Украины сообщила в Facebook, что это связано с перебоями в работе базы данных таможни.

Пограничники просят граждан учитывать эту информацию при выборе пункта пересечения границы.

Ранее недовольные таможней украинцы блокировали переход на польской границе со стороны Львовской области.