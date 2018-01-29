Королевского питона пытался незаконно провезти из Польши калининградец

Детеныша королевского питона в кармане пытался незаконно провезти житель Калининградской области из Польши, сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел на пункте пропуска Мамонтово–Гроново. Мужчина на автомобиле марки Nissan пытался незаконно провезти на территорию региона детеныша питона размером 11 см в кармане, а также 855 упаковок кормов для рыб, оборудование и принадлежности для аквариумов общим весом 362 кг, сообщает Калининград.Ru.

Декларацию водитель на подавал. Ветеринарного сертификата или разрешительных документов на питона у мужчины тоже не оказалось. По словам задержанного, товары он приобрел в Польше для личного пользования, а питон является его домашним любимцем, которого он всегда носит с собой.

На данный момент в отношении мужчины возбудили два дела об административных нарушениях, корм для рыб и змею пришлось вернуть на территорию соседней республики, а остальной товар разместили в камере хранения вещественных доказательств.