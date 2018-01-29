Первая в России электронная таможня появится в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде появится первая в России электронная таможня. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжского таможенного управления.

Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза, общение между участниками внешнеэкономической деятельности и таможенными органами должно происходить в электронном формате. Первой таможней в РФ, где протестируют технологию перевода документооборота в электронный вид, станет таможня в Нижнем Новгороде. Как отмечает «Федеральное агентство новостей», к 2020 году на такую систему должны перейти таможенные органы по всей стране.

Помимо этого, в 2018 году создать электронные таможни планируется на Урале и Северном Кавказе.