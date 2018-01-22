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Торги госимуществом в России переведут на электронные площадки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Министерство экономического развития России готовит поправки сразу к нескольким законам, которые позволят перевести торги государственным имуществом, включая природные ресурсы, на публичные электронные площадки с 2019 года.

В Минэкономразвития эту информацию «Известиям» подтвердили. В ведомстве считают, что переход «в цифру» может в два раза увеличить поступления в бюджет РФ.

Там отметили, что нынешние правила торгов не содержат общих для всех отраслей норм, что приводит к неэффективному распределению имущества и злоупотреблениям среди служащих.

Минприроды, комментируя подготовку документа, отметили, что не согласны с вынесением на торги лицензий на добычу ценных полезных ископаемых, таких как нефть, газ, золото, алмазы, а также драгметаллы.

В ведомстве пояснили, что перевести геологическую информацию на базу электронных торгов непросто с технической точки зрения.

В настоящее время на открытые электронные торги выставляется госимущество по программе приватизации, банкротству, а также аресту или залогу. Во всех остальных случаях аукцион проходит в закрытом режиме на базе профильных агентств и ведомств.

Ожидается, что на рассмотрение в правительство поправки внесут в феврале 2018 года.

Подробнее — в материале «Известий»:

Торги госимуществом станут электронными

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