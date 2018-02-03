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Атомный ледокол «Таймыр» спас в Арктике полярников

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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Атомный ледокол «Таймыр» пришел на помощь участникам экспедиционного центра «РГО Экспо» в Арктике. Ледокол взял на борт участников и автомобили путешественников.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе «РГО Экспо», участники экспедиции установили рекорд Гиннесса, России и Европы, добравшись до самого северного континентального населенного пункта мира, поселка Диксон, на внедорожниках в штатном оснащении.

На обратном пути участники экспедиции остановились на полярной метеостанции «Сопкарга» и направили запрос о помощи, так как погодные условия и поврежденные колеса машин не позволили самостоятельно преодолеть обратный путь.

Ранее экспедиция РГО обнаружила шхуну «Эйра» у архипелага Земля Франца-Иосифа. Судно раздавило льдами в 1881 году во время экспедиции британца Ли Смита. Команда спаслась, но останки корабля не могли найти 136 лет.

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