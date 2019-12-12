Путин поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти Лужкова

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил подготовить предложения по увековечиванию памяти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, скончавшегося 10 декабря. Об этом 12 декабря сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В начале совещания президент попросил участников почтить память Лужкова и поручил правительству и мэрии Москвы сформулировать предложения по увековечиванию его памяти», — приводит его слова «РИА Новости».

Также на совещании обсуждались актуальные вопросы российской социально-экономической повестки дня. Кроме того, президент проинформировал участников совещания о саммите «нормандской четверки», прошедшего в Париже 9 декабря и двусторонних встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном, украинским лидером Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в больнице Мюнхена, где ему провели операцию на сердце. После хирургического вмешательства начались осложнения, сердце остановилось, реанимировать политика не удалось. В четверг 12 декабря в храме Христа Спасителя состоялась церемония прощания с Лужковым. Похоронили бывшего столичного градоначальника на Новодевичьем кладбище.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 1992 по 2010 год. В период с 1996 по 2001 год он одновременно являлся и председателем правительства столицы. Он был почетным профессором ряда отечественных и зарубежных университетов, автором более 200 работ и книг. Лужков был удостоен ряда наград и почетных званий, в частности, являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», заслуженным химиком РСФСР, заслуженным строителем РФ.