Названа дата выборов президента ВФЛА

Внеочередная выборная конференция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) пройдет в Москве 28 февраля. Решение об этом принял президиум организации в ходе заседания в среду, 11 декабря.

Первый вице-президент ВФЛА Юлия Тарасенко, осуществляющая обязанности президента организации, вынесла на обсуждение вопрос о проведении внеочередной выборной конференции и назначении даты ее проведения согласно уставу.

«Президиум принял решение провести внеочередную выборную конференцию ВФЛА 28 февраля в Москве», — говорится на сайте организации.

Также в ходе заседания была принята отставка вице-президента и члена президиума организации Юрия Борзаковского.

6 декабря ВФЛА отправила в Министерство спорта России «дорожную карту» по устранению нарушений антидопинговых правил». Теперь организация ожидает оценки Минспортом юридической возможности реализации документа и предложений РУСАДА.

25 ноября Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал федерации полностью обновить состав федерации и кардинально реформировать структуру. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, действующие руководители ВФЛА «дискредитируют весь российский спорт».

Совет World Athletics 22 ноября приостановил процесс восстановления членства ВФЛА на фоне пресс-релиза независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit по делу вице-чемпиона мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, дисквалифицированного летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года. 22-летний спортсмен предоставил бумаги, согласно которым не мог пройти тесты по не зависящим от него обстоятельствам. При этом обнаружились расхождения между устными показаниями и письменными доказательствами. Ситуация была расценена как подпадающая под пункт кодекса Всемирного антидопингового агентства WADA «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля». По данным СМИ, к фальсификации документов Лысенко якобы причастны чиновники ВФЛА.

На следующий день Дмитрий Шляхтин был отстранен от исполнения обязанностей президента ВФЛА.