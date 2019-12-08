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Колобков рассказал о степени готовности «дорожной карты» по ВФЛА

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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«Дорожная карта» по устранению нарушений антидопинговых правил пока не согласована с РУСАДА (Российским антидопинговым агентством), однако может быть готова уже к концу следующей недели. Об этом в воскресенье, 8 декабря, заявил министр спорта России Павел Колобков.

«Дорожную карту» я видел. Теперь эта «дорожная карта» должна быть согласована с РУСАДА. Пока, насколько я знаю, с РУСАДА ее не согласовали. Надеюсь, на следующей неделе они ее доведут до конца», — цитирует его «РИА Новости».

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6 декабря ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики) отправила в Министерство спорта России «дорожную карту» по устранению нарушений антидопинговых правил. Сейчас организация ожидает оценки Минспортом РФ юридической возможности реализации «Дорожной карты ВФЛА» и предложений РУСАДА.

Отмечается, что накануне, 5 декабря, была выполнена и еще одна рекомендация комиссии, антидопинговым координатором ВФЛА был назначен Роберт Попов. Его кандидатура согласована как с Министерством спорта, так и с РУСАДА.

25 ноября Олимпийский комитет России (ОКР) рекомендовал ВФЛА полностью обновить состав федерации и кардинально реформировать структуру. Как заявлял глава ОКР Станислав Поздняков, действующие руководители ВФЛА «дискредитируют весь российский спорт».

Совет World Athletics приостановил процесс восстановления членства ВФЛА на фоне пресс-релиза независимого дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit по делу вице-чемпиона мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко, дисквалифицированного летом 2018 года по причине пропуска трех допинг-тестов в течение года. 22-летний спортсмен предоставил бумаги, согласно которым не мог пройти тесты по не зависящим от него обстоятельствам. При этом обнаружились расхождения между устными показаниями и письменными доказательствами.

Ситуация была расценена как подпадающая под пункт кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA) «Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля». По данным СМИ, к фальсификации документов Лысенко якобы причастны чиновники ВФЛА.

На следующий день Дмитрий Шляхтин был отстранен от исполнения обязанностей президента ВФЛА.

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