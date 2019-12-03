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В РУСАДА указали на необходимость доработки плана по восстановлению ВФЛА

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Фото: ТАСС/Владимир Гердо
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«Дорожная карта» по устранению нарушений антидопинговых правил Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) должна быть доработана в соответствии с ситуацией. Об этом заявила замгендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

«Мы готовы помочь доработать карту и согласовать», — цитирует ее во вторник, 3 декабря, «РИА Новости».

В ноябре в ВФЛА заявили об обязанности представить Министерству спорта план по решению вопросов выхода из допингового кризиса в срок до 5 декабря. Решение об этом приняли на заседании комиссии Минспорта по аккредитации. По словам главы Минспорта Павла Колобкова, его ведомство будет еженедельно контролировать ход исполнения поручения. Если документ не будет готов в срок, то ВФЛА могут лишить аккредитации.

Ранее во вторник пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева сообщила о готовности проекта «дорожной карты». По ее словам, документ на стадии финального согласования с РУСАДА.

25 ноября Олимпийский комитет России рекомендовал ВФЛА полностью обновить состав федерации и кардинально реформировать структуру. Как заявлял глава ОКР Станислав Поздняков, действующие руководители ВФЛА «дискредитируют весь российский спорт» и поставили федерацию под угрозу исключения из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), поэтому их полномочия будут досрочно прекращены.

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