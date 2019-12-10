На курорте в Кемерово погиб провалившийся в реку сноубордист

На горнолыжном курорте «Шерегеш» в Кемеровской области погиб сноубордист. Об этом сообщается на сайте курорта во вторник, 10 декабря.

33-летний мужчина приехал на отдых из Новокузнецка. По версии СК, сноубордист катался на необорудованной трассе. Он провалился в ручей с головой и не смог выбраться. Предварительная причина смерти — асфиксия.

Как отмечается на сайте курорта, подобные трагедии происходят каждый снежный сезон.

3 декабря стало известно, что в Нижегородской области умер 10-летний мальчик, который, по предварительным данным, не смог выбраться из сугроба. Чтобы установить причины смерти, была назначена судебно-медицинская экспертиза.