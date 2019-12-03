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В Иванове женщина сбросила младенца с четвертого этажа

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Жительница Иванова выбросила своего новорожденного ребенка с четвертого этажа. Подозреваемая арестована, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СК России по Ивановской области Ирина Котова.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на улице Кудряшова. Мальчик, родившийся неделю назад, погиб от полученных травм, сообщает во вторник, 3 декабря, ТАСС.

Подозреваемая задержана и арестована, возбуждено уголовное дело. В рамках расследования будет дана оценка психическому состоянию женщины.

19 февраля в суде Нижнекамска вынесли приговор в отношении местной жительницы, которую обвинили в покушении на убийство новорожденной дочери. Женщина выкинула ребенка в мусорный контейнер. Она получила три года ограничения свободы.

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