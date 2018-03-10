Молодую мать задержали под Волгоградом по подозрению в убийстве младенца

Сотрудники полиции задержали жительницу Волгоградской области по подозрению в убийстве собственного восьмимесячного сына. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МВД.

Женщина в возрасте 26 лет проживала вместе с малолетним сыном в городе Фролово. Как сообщили родственники, 1 марта она покинула свой дом вместе с ребенком. Позже ее нашли в Волжском.

«Полицейские установили, что 4 марта женщина, находясь на арендуемой квартире, совершила убийство своего малолетнего сына. После чего выкинула тело ребенка в контейнер во дворе дома», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас сотрудники полиции ведут поиски тела младенца. В отношении его матери возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее портал iz.ru писал, что новорожденного мальчика подбросили на крыльцо чужого дома в городе Соль-Илецке Оренбургской области.