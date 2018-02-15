Новорожденного ребенка бросили на крыльце жилого дома в Оренбуржье

Неизвестные оставили новорожденного мальчика на крыльце чужого дома в Соль-Илецке. Полицейские разыскивают мать младенца.

Мальчика на своем крыльце обнаружила 32-летняя жительница села. Она была дома и услышала плач ребенка, который раздавался с улицы. Женщина вышла на крыльцо и увидела на пороге малыша, который был завернут в простынку.

Женщина незамедлительно обратилась в полицию. Ребенка доставили в больницу, сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает, сообщает РИА «Оренбуржье». Правоохранительные органы разыскивают мать младенца.