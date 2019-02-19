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Выкинувшую в мусор ребенка женщину осудили в Татарстане

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В суде Нижнекамска вынесли приговор в отношении местной жительницы, которую обвинили в покушении на убийство новорожденной дочери. Ей назначили три года ограничения свободы.

Как сказано в материалах дела, 29-летняя женщина, скрывавшая от окружающих свою беременность, в октябре 2018 года родила дочь у себя дома, пока ее сожитель спал. Она самостоятельно перерезала ножом пуповину, и, положив ребенка в пакет, вынесла в ведре в мусорный бак. После этого женщина скрылась. В то время температура на улице была +1 градус, отмечает Inkazan.ru.

Спустя некоторое время ребенка обнаружил прохожий. Девочку доставили в больницу с признаками обморожения. Позже девочке нашли приемную семью.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области возбудили дело в отношении матери новорожденного ребенка по статье «Убийство». Она сначала задушила младенца, а потом выбросила его в мусорный бак.

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