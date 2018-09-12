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Мать выброшенного на свалку младенца задержали в Оренбуржье

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Уголовное дело возбудили следственные органы Оренбургской области по факту убийства матерью новорожденного ребенка. Судмедэксперты выяснили, что выброшенный в мусорный бак младенец родился доношенным и жизнеспособным. Женщина сама его задушила.

Как сообщает РИА «Оренбуржье», тело младенца, завернутое в пакет, нашли в районе жилых домов города Орска 10 сентября. Экспертиза установила, что ребенок прожил несколько часов. А причиной его смерти стала механическая асфиксия.

Соседи матери ребенка рассказали, что слышали за стенкой детский плач. В скором времени женщина была задержана. Она рассказала, что на убийство ее толкнула нелегкая жизнь и бедственное материальное положение.

В начале августа сообщалось об аресте в Вологде 24-летнего неоднократно судимого мужчины, которого подозревают в убийстве полуторамесячной девочки из-за ее плача.

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