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В Омске из-за стрельбы в школе пострадал ребенок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Шестиклассник устроил стрельбу в школе № 59 Омска, в результате чего пострадала девочка. Она сообщила о случившемся классному руководителю, но ребенка отправили на урок. Об этом 12 сентября пишет местный информационный портал «Омск здесь».

«Девочка сейчас проходит курс лечения. Как только лечение закончится, будет назначена судебно-медицинская экспертиза, после чего будет установлена степень тяжести вреда здоровью», — сказал руководитель пресс-службы полиции Омска Мария Минина.

Она добавила, что предмет, из-за которого ребенок получил травму, направили на исследование.

Ранее сообщалось, что в местной школе полиция Омска проводит проверку после инцидента в одной из городских школ. Пятиклассник принес в школу травматический пистолет и на перемене выстрелил в ухо однокласснице.

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